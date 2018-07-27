Лесные пожары в Греции: число погибших продолжает расти

По обновленной информации было найдено еще одно тело, и один человек погиб в больнице.



Отмечается, что в интенсивную терапию в больницах Аттики сейчас госпитализировано до 10 раненых с ожогами, двое из четырех детей, оставшихся в больнице Святой Софии, были выписаны сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 187 человек получили ранения в результате пожара, в том числе 22 ребенка.



Лесной пожар вспыхнул в понедельник, но пока не ясно, что стало причиной.



В Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.



