Лесные пожары в Греции: число погибших продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 87 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Protothema.
По обновленной информации было найдено еще одно тело, и один человек погиб в больнице.
Отмечается, что в интенсивную терапию в больницах Аттики сейчас госпитализировано до 10 раненых с ожогами, двое из четырех детей, оставшихся в больнице Святой Софии, были выписаны сегодня.
Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 187 человек получили ранения в результате пожара, в том числе 22 ребенка.
Лесной пожар вспыхнул в понедельник, но пока не ясно, что стало причиной.
В Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.