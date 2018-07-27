Лісові пожежі у Греції: кількість загиблих продовжує рости

За оновленою інформацією було знайдено ще одне тіло, та один чоловік загинув у лікарні.



Відзначається, що до інтенсивної терапії в лікарнях Аттики зараз госпіталізовані до 10 поранених з опіками, двоє з чотирьох дітей, які залишилися у лікарні Святої Софії, були виписані сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 187 осіб отримали поранення в результаті пожежі, у тому числі 22 дитини.



Лісова пожежа спалахнула в понеділок, але поки не зрозуміло, що стало причиною.



У Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.



