Лісові пожежі у Греції: кількість загиблих продовжує рости
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Кількість загиблих у результаті лісових пожеж у Греції збільшилась до 87 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Protothema.
За оновленою інформацією було знайдено ще одне тіло, та один чоловік загинув у лікарні.
Відзначається, що до інтенсивної терапії в лікарнях Аттики зараз госпіталізовані до 10 поранених з опіками, двоє з чотирьох дітей, які залишилися у лікарні Святої Софії, були виписані сьогодні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 187 осіб отримали поранення в результаті пожежі, у тому числі 22 дитини.
Лісова пожежа спалахнула в понеділок, але поки не зрозуміло, що стало причиною.
У Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.