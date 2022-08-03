Лесной пожар в Калифорнии: количество погибших выросло до четырех человек

Детали

Как говорится в заявлении шерифа округа Сискию, тела двух человек были обнаружены в понедельник в двух домах вдоль шоссе, проходящего через зону пожара в лесном заповеднике Кламат в 483 км к северу от Сан-Франциско.

Остатки еще двух человек, которые, видимо, пытались спастись от пожара в последнюю минуту, были обнаружены в воскресенье в сгоревшей на том же шоссе машине, сообщили представители шерифа в понедельник.

Как сообщают власти, ни одна дополнительная информация о погибших не будет обнародована до тех пор, пока не будет установлена ​​точная идентификация и не будут сообщены ближайшие родственники.

Представители пожарной охраны подчеркивают, что с момента возникновения в пятницу пожара Мак-Кинни сгорело более 22 тысяч гектаров выжженной засухой древесины, травы и кустов.

Около 4,5 тыс. человек получили приказ об эвакуации. Пожар также уничтожил около 100 зданий. Еще почти тысяча жилых домов по всему округу находятся под угрозой возгорания.

Напомним

Пожар McKinney является самым большим лесным пожаром в Калифорнии в этом году, хотя он остается гораздо меньше, чем прошлогодний пожар Дикси, в результате которого сгорело почти один миллион акров земли.