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Лісова пожежа в Каліфорнії: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Лісова пожежа в Каліфорнії: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Київ • УНН

 • 320141 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пошукові групи виявили ще два тіла в районі лісової пожежі, що вирує вже протягом п'яти діб у північній Каліфорнії неподалік кордону з Орегоном. Пожежу визнано найбільшою цього року, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у заяві шерифа округу Сіскію, тіла двох людей було виявлено у понеділок у двох будинках вздовж шосе, яке проходить через зону пожежі в лісовому заповіднику Кламат за 483 км на північ від Сан-Франциско.

Рештки ще двох людей, які, мабуть, намагалися врятуватися від пожежі в останню хвилину, були виявлені в неділю в машині, що згоріла на тому ж шосе, повідомили представники шерифа в понеділок.

Як повідомляє влада, жодна додаткова інформація про загиблих не буде оприлюднена доти, доки не буде встановлено точної ідентифікації та не буде повідомлено найближчих родичів.

Представники пожежної охорони наголошують, що з моменту виникнення у п'ятницю пожежі Мак-Кінні згоріло понад 22 тисячі гектарів випаленої посухою деревини, трави та кущів.

Близько 4,5 тис. осіб отримали наказ про евакуацію. Пожежа також знищила приблизно 100 будівель. Ще майже тисяча житлових будинків у всьому окрузі перебувають під загрозою займання.

Нагадаємо 

Пожежа McKinney є найбільшою лісовою пожежею в Каліфорнії цього року, хоча вона залишається набагато меншою, ніж минулорічна пожежа Діксі, в результаті якої згоріло майже один мільйон акрів землі.

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