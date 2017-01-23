Лесовода в Ровенской области будут судить за игнорирование незаконной вырубки деревьев

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Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за халатности лесника в Сарненском районе незаконные воры леса нанесли 250 тыс. грн убытков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, сообщает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, руководитель подразделения по производственно-хозяйственной деятельности лесничества не выявил и не зафиксировал незаконную порубку более 30 здоровых деревьев на территории Яцьковицкого лесничества.

Следователи и прокуроры действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины, то есть - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Теперь судьбу обвиняемого решит суд, куда Сарненская местная прокуратура направила обвинительный акт.

Напомним, как сообщал УНН, во время незаконной вырубки леса в Ровенской области погиб мужчина.

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