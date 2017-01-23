Лісівника на Рівненщині судитимуть через ігнорування незаконної вирубки дерев
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Через недбалість лісника в Сарненському районі незаконні крадії лісу завдали 250 тис. грн збитків. Про це поінформували у прес-службі прокуратури Рівненської області, повідомляє УНН.
Як повідомили у прес-службі, керівник підрозділу по виробничо-господарській діяльності лісництва не виявив та не зафіксував незаконну порубку понад 30 здорових дерев на території Яцьковицького лісництва.
Слідчими та прокурором дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України, тобто — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Тепер долю обвинуваченого вирішить суд, куди Сарненська місцева прокуратура скерувала обвинувальний акт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час незаконної вирубки лісу на Рівненщині загинув чоловік.