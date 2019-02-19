Только 8-10% украинцев считают себя вовлеченными в общественную активность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В среднем 8-10% украинский считают себя вовлеченными в общественной активности. Об этом сообщил аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Сергей Шаповалов во время круглого стола на тему: "От Майдана-сечи - до Майдана-реформ: стала Революция достоинства двигателем развития гражданского общества?", Передает УНН.
"Если говорить о привлечении граждан к общественной активности в целом по стране, то уровень привлечения в течение 2013-2018 лет стабильно является незначительным и составляет 8-10%. Такая доля граждан считает, что они в определенной степени являются привлеченными к общественной активности", - отметил Шаповалов .
Он добавил, что в западном регионе несколько большее количество тех, кто считает себя приложенным к общественной активности - 12%, наименьшее количество на юге - 6%.
Кроме того, по словам Шаповалова, с 2013 года не изменилась доля членства граждан в различных общественных объединениях - остается на уровне 15-17%.
В 2019 году самый высокий уровень членства в общественных организациях наблюдается в западных и восточных регионах страны - по 18% граждан, в меньшей степени на юге - 10%.
Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, с 16 февраля в Киеве будут учить воплощать проекты общественного бюджета.