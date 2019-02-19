Только 8-10% украинцев считают себя вовлеченными в общественную активность

"Если говорить о привлечении граждан к общественной активности в целом по стране, то уровень привлечения в течение 2013-2018 лет стабильно является незначительным и составляет 8-10%. Такая доля граждан считает, что они в определенной степени являются привлеченными к общественной активности", - отметил Шаповалов .

Он добавил, что в западном регионе несколько большее количество тех, кто считает себя приложенным к общественной активности - 12%, наименьшее количество на юге - 6%.

Кроме того, по словам Шаповалова, с 2013 года не изменилась доля членства граждан в различных общественных объединениях - остается на уровне 15-17%.

В 2019 году самый высокий уровень членства в общественных организациях наблюдается в западных и восточных регионах страны - по 18% граждан, в меньшей степени на юге - 10%.



Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, с 16 февраля в Киеве будут учить воплощать проекты общественного бюджета.