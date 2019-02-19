Лише 8-10% українців вважають себе залученими до громадської активності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У середньому 8-10% українців вважають себе залученими до громадської активності. Про це повідомив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Сергій Шаповалов під час круглого стіл на тему: "Від Майдану-січі – до Майдану-реформ: чи стала Революція гідності рушієм розвитку громадянського суспільства?", передає УНН.
"Якщо говорити про залучення громадян до громадської активності загалом по країні, то рівень залучення протягом 2013-2018 років стабільно є незначним і становить 8-10%. Така частка громадян вважає, що вони певною мірою є залученими до громадської активності", - зазначив Шаповалов.
Він додав, що у західному регіоні дещо більша кількість тих, хто вважає себе долученим до громадської активності – 12%, найменша кількість на півдні – 6%.
Крім того, за словами Шаповалова, з 2013 року не змінилася частка членства громадян у різних громадських об’єднаннях – залишається на рівні 15-17%.
У 2019 році найвищий рівень членства в громадських організаціях спостерігається у західних і східних регіонах країни – по 18% громадян, меншою мірою на півдні – 10%.
Загальнонаціональне дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, з 16 лютого у Києві навчатимуть втілювати проекти громадського бюджету.