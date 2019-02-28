Лишь 16-я часть украинцев, находящихся за рубежом, стоит на консульском учете
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С более 6 миллионов украинцев, находящихся за рубежом, на консульском учете находится чуть больше 400 тысяч. Об этом УНН сообщили в Департаменте консульской службы МИД.
По оценкам консульской службы, ориентировочное количество граждан Украины, которые временно находятся или постоянно проживают за рубежом составляет 6,4 млн человек. В то же время на консульском учете за границей находится 438 099 человек.
Больше всего граждан Украины на консульском учете находится в Германии - 102 555 человек, Молдове - 77 028, в США - 54 999.
Чаще всего к украинским консульствам поступают обращения по вопросам оформления загранпаспортов (38% обращений), совершение нотариальных действий (31%), оформление виз иностранцам (18%). Общая сумма консульского сбора за 2018 составляет 35032789 долларов США.
Напомним, количество граждан, которые пересекли границу Украины на протяжении 2018 года, превысило 100 миллионов человек. На увеличение этой цифры повлиял безвиз.