Через безвіз українці стали частіше виїжджати за кордон

ukru
22 березня, 17:51 • 96470 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 134796 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 110015 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109514 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101279 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103880 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 153022 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168593 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155207 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 252176 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6.3 м/с
37 %
757 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 19272 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 39230 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 47951 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

07:47 • 27745 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 34870 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168515 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 252176 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214268 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198898 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64358 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60385 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75274 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56914 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86838 перегляди
Актуальне
Через безвіз українці стали частіше виїжджати за кордон

Через безвіз українці стали частіше виїжджати за кордон

Київ • УНН

 • 16279 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кількість громадян, які перетнули кордон України упродовж 2018 року, перевищила 100 мільйонів осіб. На збільшення цієї цифри вплинув безвіз. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в ефірі одного з українських телеканалів передає УНН.

"Кордон – це живий організм, і обстановка тут постійно змінюється. Трафік на різних ділянках також не є однорідним і змінюється залежно від пори року, дня тижня чи навіть з наближенням свят. Цього (2018 - ред.) року цифра громадян, які перетнули кордон України, перевищила 100 мільйонів осіб. Це дуже багато", - зазначив Цигикал, додавши, що в цю цифру входять і українці, і громадяни інших країн та "порівнюючи з 2017 роком, у 2018 році зафіксувано збільшення пасажиро-транспортного потоку в середньому на 4%”.

Він також зазначив, що українці стали більше їздити за кордон, переважно до Європейського Союзу, користуючись безвізовим режимом.

"Безвіз активізував поїздки наших співгромадян за кордон. Так, наприклад, із 11 червня 2017 року по 10 червня 2018 року в пунктах пропуску через державний кордон зафіксовано 20,3 мільйона перетинів державного кордону громадянами України на виїзд до країн ЄС, тоді як до введення безвізу (з червня 2016 року по червень 2017 року - ред.) таких перетинів було лише близько 17,8 млн. Тобто, за рік безвізу українці понад 2,5 мільйона разів частіше перетинали кордон до ЄС. Ми вже маємо понад 34 мільйони перетинів кордону українцями до ЄС, і майже 2,2 мільйонів із цієї кількості - це суто безвіз", - розповів голова ДПСУ.

Щодо завантаженісті кордонів, то, за його словами, проблеми залишаються на автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, особливо з Польщею.

"Щороку приріст лише легкових автомобілів коливається в межах від 400 до 700 тисяч. Серед причин цього явища є європейський вектор інтересів українців із врахуванням безвізу, і недостатньо розвинуту інфраструктуру пунктів пропуску. Кількість автомобільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС недостатня. Їх усього 18, тоді як потрібно майже удвічі більше", - зазначив Цигикал.

Голова ДПСУ додав, що досить висока динаміка трафіку зберігається також і в зоні проведення ООС, через КПВВ на лінії розмежування.

Як повідомляв УНН, за рік у пропуску до України відмовили понад 41 тисячі осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16