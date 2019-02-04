Через безвіз українці стали частіше виїжджати за кордон

"Кордон – це живий організм, і обстановка тут постійно змінюється. Трафік на різних ділянках також не є однорідним і змінюється залежно від пори року, дня тижня чи навіть з наближенням свят. Цього (2018 - ред.) року цифра громадян, які перетнули кордон України, перевищила 100 мільйонів осіб. Це дуже багато", - зазначив Цигикал, додавши, що в цю цифру входять і українці, і громадяни інших країн та "порівнюючи з 2017 роком, у 2018 році зафіксувано збільшення пасажиро-транспортного потоку в середньому на 4%”.

Він також зазначив, що українці стали більше їздити за кордон, переважно до Європейського Союзу, користуючись безвізовим режимом.

"Безвіз активізував поїздки наших співгромадян за кордон. Так, наприклад, із 11 червня 2017 року по 10 червня 2018 року в пунктах пропуску через державний кордон зафіксовано 20,3 мільйона перетинів державного кордону громадянами України на виїзд до країн ЄС, тоді як до введення безвізу (з червня 2016 року по червень 2017 року - ред.) таких перетинів було лише близько 17,8 млн. Тобто, за рік безвізу українці понад 2,5 мільйона разів частіше перетинали кордон до ЄС. Ми вже маємо понад 34 мільйони перетинів кордону українцями до ЄС, і майже 2,2 мільйонів із цієї кількості - це суто безвіз", - розповів голова ДПСУ.

Щодо завантаженісті кордонів, то, за його словами, проблеми залишаються на автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, особливо з Польщею.

"Щороку приріст лише легкових автомобілів коливається в межах від 400 до 700 тисяч. Серед причин цього явища є європейський вектор інтересів українців із врахуванням безвізу, і недостатньо розвинуту інфраструктуру пунктів пропуску. Кількість автомобільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС недостатня. Їх усього 18, тоді як потрібно майже удвічі більше", - зазначив Цигикал.

Голова ДПСУ додав, що досить висока динаміка трафіку зберігається також і в зоні проведення ООС, через КПВВ на лінії розмежування.

Як повідомляв УНН, за рік у пропуску до України відмовили понад 41 тисячі осіб.