Лише 16-та частина українців, які перебувають за кордоном, стоїть на консульському обліку

За оцінками консульської служби, орієнтовна кількість громадян України, які тимчасово перебувають або постійно проживають за кордоном становить 6,4 млн осіб. Водночас на консульському обліку за кордоном перебуває 438 099 осіб.

Найбільше громадян України на консульському обліку перебуває в: Німеччині – 102 555 осіб, Молдові – 77 028, США – 54 999.

Найчастіше до українських консульств надходять звернення з питань оформлення закордонних паспортів (38% звернень), вчинення нотаріальних дій (31%), оформлення віз іноземцям (18%). Загальна сума консульського збору за 2018 рік становить 35 032 789 доларів США.

Нагадаємо, кількість громадян, які перетнули кордон України упродовж 2018 року, перевищила 100 мільйонів осіб. На збільшення цієї цифри вплинув безвіз.