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Лес в смартфоне: к реестру подключены десять областей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. К электронному реестру разрешительных билетов добавлено Сумскую и Николаевскую область, отныне карта распространяется на десять областей. На сегодня на заготовку древесины в реестре обнародованы более 32 тысяч выданных разрешительных билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"В электронном реестре по состоянию на 26 ноября обнародована информация о 32,3 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. На онлайн-карте рубок, которая также работает в пилотном режиме, добавлены еще две области - Сумскую и Николаевскую. В общем, карта распространяется на десять областей - Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лес в смартфоне: Оржель рассказал о предстоящих функциях электронного реестра.

Отмечается, что реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

Как сообщалось ранее в УНН, Государственное агентство лесных ресурсов подключило лесохозяйственные предприятия восьми областей к электронному реестру разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карты рубок.

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