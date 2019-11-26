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Ліс у смартфоні: до реєстру підключено десять областей

Ліс у смартфоні: до реєстру підключено десять областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. До електронного реєстру дозвільних квитків додано Сумську та Миколаївську область, відтепер карта поширюється на десять областей. Станом на сьогодні на заготівлю деревини у реєстрі оприлюднено понад 32 тисячі виданих дозвільних квитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.

"В електронному реєстрі станом на 26 листопада оприлюднено інформацію про 32,3 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. На онлайн-карті рубок, яка також працює в пілотному режимі, додано ще дві області – Сумську та Миколаївську. Загалом, карта поширюється на десять областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську, Сумську, Миколаївську", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліс у смартфоні: Оржель розповів про майбутні функції електронного реєстру.

Зазначається, що реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

Як повідомлялося раніше в УНН, Державне агентство лісових ресурсів підключило лісогосподарські підприємства восьми областей до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок.

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