Июль установил в Киеве один температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В июле в Киеве зафиксировали один температурный рекорд. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
Детали
По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве равнялась +20,8°С, что на 0,5°С ниже климатической нормы.
Холоднее всего в Киеве было 18 июля, когда минимальная температура опустилась до +11,5°С. Теплее всего было 6 июля, когда максимальная температура после полудня была +34,3°С – единственный за месяц температурный рекорд.
Июль оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 40 мм или 59% климатической нормы.
Напомним
В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.