Июль установил в Киеве один температурный рекорд

Детали

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве равнялась +20,8°С, что на 0,5°С ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 18 июля, когда минимальная температура опустилась до +11,5°С. Теплее всего было 6 июля, когда максимальная температура после полудня была +34,3°С – единственный за месяц температурный рекорд.

Июль оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 40 мм или 59% климатической нормы.

Напомним

В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.