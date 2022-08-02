Липень встановив у Києві один температурний рекорд

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За даними спостережень, середньомісячна температура повітря у липні в Києві дорівнювала +20,8°С, що на 0,5°С нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 18 липня, коли мінімальна температура опустилася до +11,5°С, а найтепліше – 6 липня, коли максимальна температура після полудня була +34,3°С – єдиний за місяць температурний рекорд.

Липень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 40 мм або 59% кліматичної норми.

Нагадаємо

Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.