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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 22565 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 36723 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192297 просмотра

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Лину Костенко хотят выдвинуть на Нобелевскую премию в 2022 году

Лину Костенко хотят выдвинуть на Нобелевскую премию в 2022 году

Киев  •  УНН

 • 25931 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддерживает кандидатуру украинской писательницы Лины Костенко для выдвижения на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - сообщила нардеп Евгения Кравчук по итогам работы комитета накануне.

Добавим

В прошлом году Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020-го американской поэтессе Луиз Глюк.

Премия присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, своей строгой красотой делающий индивидуальное существование универсальным".

Для справки

Нобелевская премия в области литературы - самая престижная международная литературная премия в мире. Создана вместе с четырьмя другими Нобелевскими премиями по завещанию Альфреда Нобеля в 1895 году, вручается с 1901 года.

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