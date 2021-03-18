Ліну Костенко хочуть висунути на Нобелівську премію у 2022 році

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“Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко”, — повідомила нардеп Євгенія Кравчук за підсумками роботи комітету напередодні.

Додамо

Торік Нобелівський комітет Шведської академії присудив премію з літератури 2020 року американській поетесі Луїз Глюк.

Премія присуджена з формулюванням “за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним”.

Для довідки

Нобелівська премія в галузі літератури — найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901 року.