Ліну Костенко хочуть висунути на Нобелівську премію у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує кандидатуру української письменниці Ліни Костенко для висування на Нобелівську премію з літератури у 2022 році. Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook, передає УНН.
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“Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко”, — повідомила нардеп Євгенія Кравчук за підсумками роботи комітету напередодні.
Додамо
Торік Нобелівський комітет Шведської академії присудив премію з літератури 2020 року американській поетесі Луїз Глюк.
Премія присуджена з формулюванням “за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним”.
Для довідки
Нобелівська премія в галузі літератури — найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901 року.