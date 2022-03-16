Линию фронта отодвинули, в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом - Ким

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"Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант движется за Херсон, готовит новую линию обороны.

Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом", - сообщил Ким.

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Председатель ОГА анонсировал переход на нормальный режим работы, на документооборот.

"Сейчас будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса. Теперь у меня появилось много времени, чтобы разбираться с хозяйством области. Будем наводить порядок", - отметил Ким.