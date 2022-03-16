Лінію фронту відсунули, у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лінію фронту відсунули. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
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"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.
Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом", - повідомив Кім.
Додамо
Голова ОДА анонсував перехід на нормальний режим роботи, на документообіг.
"Наразі будуть посилені заходи щодо безпеки містян та бізнесу. Тепер у мене з'явилося багато часу, щоб розбиратися з господарством області. Наводитимемо лад", - зазначив Кім.