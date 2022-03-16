Лінію фронту відсунули, у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом - Кім

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58403 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 121168 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 149836 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 200888 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 194845 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 183831 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156490 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118195 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110509 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330084 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 49131 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 51933 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 40029 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 46525 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 41557 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 205521 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 330084 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 588221 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 530311 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 729361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57782 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98678 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125892 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148543 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161760 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Лінію фронту відсунули, у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом - Кім

Лінію фронту відсунули, у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом - Кім

Київ • УНН

 • 148927 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Лінію фронту відсунули. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.

Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом", - повідомив Кім.

Додамо

Голова ОДА анонсував перехід на  нормальний режим роботи, на документообіг.

"Наразі будуть посилені заходи щодо безпеки містян та бізнесу. Тепер у мене з'явилося багато часу, щоб розбиратися з господарством області. Наводитимемо лад", - зазначив Кім.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33