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Ликвидирована группировка, которая похищала элитные авто в нескольких регионах Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Группу похитителей элитных авто ликвидировали правоохранители во время совместной спецоперации, которая проходила сразу на территории пяти областей Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Ликвидирована группировка, которая похищала элитные авто в нескольких регионах Украины

“В рамках уголовного производства по фактам незаконного завладения транспортными средствами правоохранители совместно вышли на след и задержали группировку похитителей”, — написал Лысенко.

Установлено, что на территории Одессы и других областей орудует группа похитителей элитных иномарок. Особый прицел дельцы делали на марки Toyota и Lexus.

По словам Лысенко, правоохранители предотвратили совершение преступления, а именно завладения автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota RAV4, которые должны были стать следующими в “список” преступников.

Во время совместных следственно-оперативных мероприятий проведено более 70 обысков в помещениях, на парковках, в домах и авто на территории Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей, при которых задействованы более 200 правоохранителей.

Выявлено 8 автомобилей, из которых два в розыске “Интерпол”, два арестованы, три автомобиля, принадлежащих фигурантам преступления и тому подобное. Среди изъятого также ноутбуки, почти 60 мобильных телефонов, банковских карточек, 39 SIM-карт, ружье “Сайга”, комплекты номерных знаков, блоки для зажигания, ксерокопии документов на автомобили и паспортные данные граждан, ключи и более 50 тыс. долл.

По результатам следственных мероприятий правоохранительные органы сообщили о подозрении трем фигурантам преступления, среди них — два жителя Одессы и уроженец Днепра.

Они подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами, уничтожении, подделке и замене номеров узлов и агрегатов авто, а также в подделке документов, печатей и штампов.

Одесская местная прокуратура будет обращаться в суд об избрании указанным фигурантам преступлений меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Государственная фискальная служба обнародовала ТОП-5 попыток ввоза в Украину элитных автомобилей со значительно заниженной стоимостью.

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