Ліквідовано угруповання, яке викрадало елітні авто в низці регіонів України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11954 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 27036 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 42161 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53455 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86734 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68569 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80308 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94565 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87591 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182223 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6520 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5550 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10280 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4686 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10553 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 42161 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182223 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337519 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271521 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3384 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4726 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53455 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19304 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24453 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Ліквідовано угруповання, яке викрадало елітні авто в низці регіонів України

Київ • УНН

 • 8572 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Групу викрадачів елітних авто ліквідували правоохоронці під час спільної спецоперації, яка проходила одразу на території п'яти областей України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

Ліквідовано угруповання, яке викрадало елітні авто в низці регіонів України

“У рамках кримінального провадження за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами правоохоронці спільно вийшли на слід та затримали угруповання викрадачів”, — написав Лисенко.

З’ясовано, що на території Одеси та інших областей орудує група викрадачів елітних іномарок. Особливий приціл ділки робили на марки Toyota та Lexus.

За словами Лисенка, правоохоронці попередили скоєння злочину, а саме заволодіння автомобілями Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota RAV4, які мали стали наступними у “списку” злочинців.

Під час спільних слідчо-оперативних заходів проведено понад 70 обшуків у приміщеннях, на парковках, у будинках та авто на території Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей, під час яких задіяні понад 200 правоохоронців.

Виявлено 8 автомобілів, з яких двоє у розшуку “Інтерпол”, двоє арештовані, три автомобілі, які належать фігурантам злочину тощо. Серед вилученого також ноутбуки, майже 60 мобільних телефонів, банківських карток, 39 SIM-карток, рушниця “Сайга”, комплекти номерних знаків, блоки для запалювання, ксерокопії документів на автомобілі та паспортні дані громадян, ключі та понад 50 тис. дол.

За результатами слідчих заходів правоохоронні органи повідомили про підозру трьом фігурантам злочину, серед них — два мешканці Одеси та уродженець Дніпра.

Вони підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами, знищенні, підробці та заміні номерів вузлів та агрегатів авто, а також у підробленні документів, печаток і штампів.

Одеська місцева прокуратура звертатиметься до суду про обрання вказаним фігурантам злочинів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба оприлюднила ТОП-5 спроб увезення в Україну елітних автомобілів із значно заниженою вартістю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05