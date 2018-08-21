Ліквідовано угруповання, яке викрадало елітні авто в низці регіонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Групу викрадачів елітних авто ліквідували правоохоронці під час спільної спецоперації, яка проходила одразу на території п'яти областей України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“У рамках кримінального провадження за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами правоохоронці спільно вийшли на слід та затримали угруповання викрадачів”, — написав Лисенко.
З’ясовано, що на території Одеси та інших областей орудує група викрадачів елітних іномарок. Особливий приціл ділки робили на марки Toyota та Lexus.
За словами Лисенка, правоохоронці попередили скоєння злочину, а саме заволодіння автомобілями Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota RAV4, які мали стали наступними у “списку” злочинців.
Під час спільних слідчо-оперативних заходів проведено понад 70 обшуків у приміщеннях, на парковках, у будинках та авто на території Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей, під час яких задіяні понад 200 правоохоронців.
Виявлено 8 автомобілів, з яких двоє у розшуку “Інтерпол”, двоє арештовані, три автомобілі, які належать фігурантам злочину тощо. Серед вилученого також ноутбуки, майже 60 мобільних телефонів, банківських карток, 39 SIM-карток, рушниця “Сайга”, комплекти номерних знаків, блоки для запалювання, ксерокопії документів на автомобілі та паспортні дані громадян, ключі та понад 50 тис. дол.
За результатами слідчих заходів правоохоронні органи повідомили про підозру трьом фігурантам злочину, серед них — два мешканці Одеси та уродженець Дніпра.
Вони підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами, знищенні, підробці та заміні номерів вузлів та агрегатів авто, а також у підробленні документів, печаток і штампів.
Одеська місцева прокуратура звертатиметься до суду про обрання вказаним фігурантам злочинів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба оприлюднила ТОП-5 спроб увезення в Україну елітних автомобілів із значно заниженою вартістю.