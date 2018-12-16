Ликвидированная недавно Архиепископия русских приходов в Западной Европе проведет собрание
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Общее епархиальное собрание архиепископии русских православных приходов в Западной Европе, ранее упраздненной решением Константинопольского патриархата, пройдет 23 февраля 2019 года в Париже. Такое решение было принято в ходе состоявшегося в субботу в Свято-Сергиевской церкви пасторского собрания епархии, информирует УНН со ссылкой на сайт данной церковной структуры.
В сообщении на сайте архиепископии указывается, что итогам проведенных консультаций, архиепископ Хариопольский Иоанн “созывает общее епархиальное собрание”. “На это собрание 23 февраля 2019 года будут приглашены все духовенство и мирские делегаты приходов и общин”, — подчеркивается в заявлении. Общее епархиальное собрание является законной коллегиальной инстанцией, на которую возлагается административная ответственность за принятие решений.
На собрании будет обсуждаться решение синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского экзархата приходов “русской традиции” с центром в Париже.
Священный синод Вселенского патриархата в ходе собрания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе.
Как напомнили представители русских приходов, “ни архиепископия, ни сам архиепископ Хариупольский Иоанн не просили об упразднении полномочий экзархата”. “Архиепископ Иоанн по-прежнему сохранит полное пастырское управление православными церквами „русской традиции“ в Западной Европе”, — подчеркнули они.
Справка: Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (Archevêché des églises russes en Europe occidentale) — бывшая епархия в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции.
Как сообщал УНН, Вселенский патриарх официально пригласил митрополита Епифания для вручения томоса.