Ліквідована нещодавно Архієпископія російських парафій в Західній Європі проведе збори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Загальні єпархіальні збори архієпископії російських православних парафій в Західній Європі, раніше скасованої рішенням Константинопольського патріархату, пройдуть 23 лютого 2019 року в Парижі. Таке рішення було прийнято в ході проведених в суботу в Свято-Сергіївській церкві пасторських зборів єпархії, інформує УНН з посиланням на сайт даної церковної структури.
У повідомленні на сайті архієпископії вказується, що, за підсумками проведених консультацій, архієпископ Харіопольскій Іоанн “скликає загальні єпархіальні збори”. “На ці збори 23 лютого 2019 року буде запрошено усе духовенство і мирські делегати парафій і громад”, — підкреслюється в заяві. Загальна єпархіальні збори є законною колегіальної інстанцією, на яку покладається адміністративна відповідальність за прийняття рішень.
На зборах буде обговорюватися рішення синоду Константинопольського патріархату про скасування Західноєвропейського екзархату парафій “руської традиції” з центром у Парижі.
Священний синод Вселенського патріархату в ході зборів 27 листопада 2018 року прийняв рішення скасувати дію томосу від 1999 року, який дарував розташованій в Парижі архієпископії душпастирську опіку і управління православних парафій руської традиції в Західній Європі.
Як нагадали представники російських парафій, “ні архієпископія, ні сам архієпископ Харіупольскій Іоанн не просили про скасування повноважень екзархату”. “Архієпископ Іоанн як і раніше збереже повне пастирське управління православними церквами російської традиції в Західній Європі”, — підкреслили вони.
Довідка: Архієпископія православних російських церков у Західній Європі (Archevêché des églises russes en Europe occidentale) — колишня єпархія в складі Константинопольського патріархату з центром в Парижі в ряді країн Європи, головним чином у Франції.
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх офіційно запросив митрополита Епіфанія для вручення томосу.