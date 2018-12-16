Ліквідована нещодавно Архієпископія російських парафій в Західній Європі проведе збори

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Загальні єпархіальні збори архієпископії російських православних парафій в Західній Європі, раніше скасованої рішенням Константинопольського патріархату, пройдуть 23 лютого 2019 року в Парижі. Таке рішення було прийнято в ході проведених в суботу в Свято-Сергіївській церкві пасторських зборів єпархії, інформує УНН з посиланням на сайт даної церковної структури.