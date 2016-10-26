Ликвидация последствий законодательных пробелов по сертификации украинского зерна в компетенции Минагрополитики - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Последствия законодательных пробелов, через которые сертификация украинского зерна оказалась вне закона, зависят от того, каким образом из этой ситуации будет выходить Министерство аграрной политики. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Жемойда.
"На данный момент еще есть определенный временной запас и ситуация некритична. Однако, мы сейчас находимся на пороге сезона импорта семян, и поэтому проблемы уже не за горами ", - сказал А.Жемойда.
По словам эксперта, все зависит от того, каким образом из ситуации будет выходить Министерство аграрной политики.
"Если в Министерстве аграрной политики смогут в течение озвученного периода запустить сертификацию, то тогда никто не заметит никакой проблемы, если же нет - то мы окажемся перед необходимостью безусловно признавать международные сертификаты, и у нас возникнет необходимость использовать международные сертификаты даже в украинских компаниях, что не работают с внешним рынком ", - отметил эксперт.
Напомним, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалась вне закона .
Также напомним, в связи с этим, некоторые эксперты прогнозируют рост контрафактного зерна .