Ликвидация последствий законодательных пробелов по сертификации украинского зерна в компетенции Минагрополитики - эксперт

"На данный момент еще есть определенный временной запас и ситуация некритична. Однако, мы сейчас находимся на пороге сезона импорта семян, и поэтому проблемы уже не за горами ", - сказал А.Жемойда.

По словам эксперта, все зависит от того, каким образом из ситуации будет выходить Министерство аграрной политики.

"Если в Министерстве аграрной политики смогут в течение озвученного периода запустить сертификацию, то тогда никто не заметит никакой проблемы, если же нет - то мы окажемся перед необходимостью безусловно признавать международные сертификаты, и у нас возникнет необходимость использовать международные сертификаты даже в украинских компаниях, что не работают с внешним рынком ", - отметил эксперт.

Напомним, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалась вне закона .



Также напомним, в связи с этим, некоторые эксперты прогнозируют рост контрафактного зерна .