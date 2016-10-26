Ліквідація наслідків законодавчих прогалин щодо сертифікації українського зерна в компетенції Мінагрополітики – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наслідки законодавчих прогалин, через які сертифікація українського зерна опинилася поза законом, залежать від того, яким чином з цієї ситуації буде виходити Міністерство аграрної політики. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Олександр Жемойда.
“На разі ще є певний часовий запас і ситуація некритична. Проте, ми нині перебуваємо на порозі сезону імпорту насіння, і тому проблеми уже не за горами”, — сказав О.Жемойда.
За словами експерта, все залежить від того, яким чином із ситуації буде виходити Міністерство аграрної політики.
“Якщо у Міністерстві аграрної політики зможуть протягом озвученого періоду запустити сертифікацію, то тоді ніхто не помітить ніякої проблеми, якщо ж ні, — то ми постанемо перед необхідністю безумовно визнавати міжнародні сертифікати, і в нас виникне необхідність використовувати міжнародні сертифікати навіть в українських компаніях, які не працюють із зовнішнім ринком”, — зауважив експерт.
Нагадаємо, через законодавчі прогалини сертифікація українського зерна опинилася поза законом.
Також нагадаємо, у зв’язку з цим, деякі експерти прогнозують ріст контрафактного зерна.