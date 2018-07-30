Ликвидация банков: на прошлой неделе продано активов на 83 млн грн

"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 21 банка, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 82,89 млн грн", - говорится в сообщении.

Из них на сумму 68,68 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 13,99 млн грн - по реализации основных средств банков (в основном - это недвижимое имущество 13,56 млн грн). Кроме того, 0,15 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,05 млн грн - от продажи других активов (картин, монет и т.п.).

На этой неделе запланирована продажа активов на общую сумму 19 млрд 129,22 млн грн.

Из них на сумму 18 млрд 812,9 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 315,43 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 0,88 млн грн.

Напомним, Национальный банк разрешил банкам давать информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.