Ликвидация банков: на прошлой неделе продано активов на 83 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На прошлой неделе ФГВФЛ продал активов ликвидируемых банков на сумму 82,89 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда.
"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 21 банка, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 82,89 млн грн", - говорится в сообщении.
Из них на сумму 68,68 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 13,99 млн грн - по реализации основных средств банков (в основном - это недвижимое имущество 13,56 млн грн). Кроме того, 0,15 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,05 млн грн - от продажи других активов (картин, монет и т.п.).
На этой неделе запланирована продажа активов на общую сумму 19 млрд 129,22 млн грн.
Из них на сумму 18 млрд 812,9 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 315,43 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 0,88 млн грн.
Напомним, Национальный банк разрешил банкам давать информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.