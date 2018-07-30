Ліквідація банків: минулого тижня продано активів на 83 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Минулого тижня ФГВФО продав активів банків, що ліквідуються, на суму 82,89 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 21 банку, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 82,89 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Із них на суму 68,68 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 13,99 млн грн — з реалізації основних засобів банків (переважно — це нерухоме майно 13,56 млн грн). Крім того, 0,15 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,05 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).
Цього тижня запланований продаж активів на загальну суму 19 млрд 129,22 млн грн.
Із них на суму 18 млрд 812,9 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 315,43 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,88 млн грн.
Нагадаємо, Національний банк дозволив банкам давати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду.