Больничных заведений в Украине за 5 лет уменьшилось в 7,3 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Количество больничных учреждений в Украине, находящихся в сфере управления Министерства здравоохранения Украины, за последние 5 лет уменьшилась в 7,3 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
Так, в 2010 году в Украине насчитывалось 543 больничные учреждения, тогда как в 2015 году их количество составляло 74 больничных учреждения.
В то же время, количество врачей в Украине за 5 лет уменьшилось почти на 20%. Так, в 2015 году их количество составляло 186 тыс. человек, а в 2010 году - 225 тыс. человек.
Добавим, что за последние 5 лет количество среднего медперсонала уменьшилась на 21%. Так, в 2015 году их количество составляло 372 тыс. человек, а в 2010 году - 467 тыс. человек.
Стоит отметить, что количество детских лечебных учреждений, подчиненных Минздрава, в Украине за 5 лет сократилось на 29,6%. Так, в 2010 году в Украине насчитывалось 132 детские лечебные учреждения, тогда как в 2015 году их количество составляло 93 детских лечебных учреждения.
Добавим, что данные приведены без учета АР Крым и части зоны проведения АТО.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30% .
При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы .
Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.
"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с попыткой на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не станет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала ", - отметил О.Спиженко.