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Больничных заведений в Украине за 5 лет уменьшилось в 7,3 раза

Больничных заведений в Украине за 5 лет уменьшилось в 7,3 раза

Киев • УНН

 • 9620 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Количество больничных учреждений в Украине, находящихся в сфере управления Министерства здравоохранения Украины, за последние 5 лет уменьшилась в 7,3 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Так, в 2010 году в Украине насчитывалось 543 больничные учреждения, тогда как в 2015 году их количество составляло 74 больничных учреждения.

В то же время, количество врачей в Украине за 5 лет уменьшилось почти на 20%. Так, в 2015 году их количество составляло 186 тыс. человек, а в 2010 году - 225 тыс. человек.

Добавим, что за последние 5 лет количество среднего медперсонала уменьшилась на 21%. Так, в 2015 году их количество составляло 372 тыс. человек, а в 2010 году - 467 тыс. человек.

Стоит отметить, что количество детских лечебных учреждений, подчиненных Минздрава, в Украине за 5 лет сократилось на 29,6%. Так, в 2010 году в Украине насчитывалось 132 детские лечебные учреждения, тогда как в 2015 году их количество составляло 93 детских  лечебных учреждения.

Добавим, что данные приведены без учета АР Крым и части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30% .

При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы .

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с попыткой на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не станет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала ", - отметил О.Спиженко.

 

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