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Лікарняних закладів в Україні за 5 років поменшало у 7,3 раза

Лікарняних закладів в Україні за 5 років поменшало у 7,3 раза

Київ • УНН

 • 9622 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кількість лікарняних закладів в Україні, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, за останні 5 років зменшилася у 7,3 раза. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Так, у 2010 році в Україні нараховувалось 543 лікарняні заклади, тоді як у 2015 році їх кількість становила 74 лікзаклади.

Водночас, кількість лікарів в Україні за 5 років зменшилася майже на 20%. Так, у 2015 році їх кількість становила 186 тис. осіб, а у 2010 році – 225 тис. осіб.

Додамо, що за останні 5 років кількість середнього медперсоналу зменшилась на 21%. Так, у 2015 році їх кількість становила 372 тис. осіб, а у 2010 році – 467 тис. осіб.

Варто відзначити, що кількість дитячих лікарняних закладів, що підпорядковані МОЗ, в Україні за 5 років скоротилася на 29,6%. Так, у 2010 році в Україні нараховувалось 132 дитячі лікарняні заклади, тоді як у 2015 році їх кількість становила 93 дитячі лікзаклади.

Додамо, що дані наведені без урахування АР Крим та частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.

При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.

Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” - зазначив О.Спіженко.

 

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