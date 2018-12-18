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Врач о состоянии Гриба: цирроз печени, возможны внутренние кровотечения

Киев • УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. У Павла Гриба развивается цирроз печени. К такому выводу пришел профессор Василий Притула, проанализировав результаты анализов и обследований украинского политзаключенного Павла Гриба. Выводы обнародовал на своей странице в Facebook Игорь Гриб, передает УНН.

Врач о состоянии Гриба: цирроз печени, возможны внутренние кровотечения

Так, врач сделал вывод, что у Павла “прогрессирование портальной гипертензии, прогрессирование спленомегалии гиперспленизму, появление цирроза печени и снижение сворачивающей функции крови”.

“Кроме того, у Гриба П.И. возможно обострение язвенного процесса двенадцатиперстной кишки, или наличие такого в желудке. Учитывая условия пребывания Гриба П.И. в СИЗО, такое положение чревато появлением кровотечения как из варикозно-расширенных вен пищевода, так и из язв желудка или двенадцатиперстной кишки, является критически опасным для его здоровья и жизни”, — об этом говорится в заключении которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба 4 декабря.

Притула сделал выводы, проанализировав результаты анализов и обследований, которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья Павла Гриба 4 декабря.

Как сообщал УНН, ЕСПЧ требует от России справки о состоянии Гриба.

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