Лікар про стан Гриба: цироз печінки, можливі внутрішні кровотечі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Павла Гриба розвивається цироз печінки. Такого висновку дійшов професор Василій Притула, проаналізувавши результати аналізів і обстежень українського політв’язня Павла Гриба. Висновки оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Ігор Гриб, передає УНН.
Так, лікар зробив висновок, що у Павла “прогресування портальної гіпертензії, прогресування спленомегалії гіперспленізму, поява цирозу печінки та зниження згортальної функції крові”.
“Крім того, у Гриба П.І. можливе загострення виразкового процесу дванадцятипалої кишки, або наявність такого у шлунку. Враховуючи умови перебування Гриба П.І. у СІЗО, такий стан загрожує появою кровотечі як з варикозно-розширених вен стравоходу, так і з виразок шлунку або дванадцятипалої кишки, що є критично небезпечним для його здоров’я та життя”, — про це йдеться у висновку які надіслали із діагностичного центру в Ростові-на-Дону щодо стану здоров’я українського політв’язня Павла Гриба 4 грудня.
Притула зробив висновки, проаналізувавши результати аналізів і обстежень, які надіслали із діагностичного центру в Ростові-на-Дону щодо стану здоров’я Павла Гриба 4 грудня.
Як повідомляв УНН, ЄСПЛ вимагає від Росії довідки про стан Гриба.