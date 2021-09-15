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Врач-инфекционист: ИФА-тест на антитела показывает есть ли у человека иммунитет к коронавирусу

Врач-инфекционист: ИФА-тест на антитела показывает есть ли у человека иммунитет к коронавирусу

Киев  •  УНН

 • 15029 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине за сутки более чем четыре тысячи заболевших на коронавирус. Для того, чтобы узнать есть ли у человека иммунитет на COVID-19, надо сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу. Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук, сообщает УНН.

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“ИФА-тест на антитела является тестом, по которому люди ориентируется у них иммунитет к вирусу или нет. Однако надо обращать внимание на титр антител. Если высокий титр, тогда он дает четкий результат. Если титр не высок, то антитела могут быть или не зафиксированы, или недостаточно четко определены... Узнать же титр антител можно с помощью ИФА-теста на антитела”, — рассказал он.

Также врач-инфекционист подчеркнул, что с помощью такого теста можно узнать ответ организма на вакцинацию от коронавируса.

“Если организм ответил хорошим синтезом антител, если вакцина была качественной, не просроченная, организм был в хорошем состоянии физическом, и печень, и белок синтетическая функция работала хорошо, тогда будет адекватный ответ ИФА-теста на антитела”, — пояснил Игорь Гайдук.

Проверить же наличие иммунитета к COVID-19 каждый человек может с помощью ИФА-теста на иммуноглобулины (IgG).

 

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