Врач-инфекционист: ИФА-тест на антитела показывает есть ли у человека иммунитет к коронавирусу

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине за сутки более чем четыре тысячи заболевших на коронавирус. Для того, чтобы узнать есть ли у человека иммунитет на COVID-19, надо сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу. Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук, сообщает УНН.