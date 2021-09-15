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Лікар-інфекціоніст: ІФА-тест на антитіла показує чи є у людини імунітет до коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні за добу більш ніж чотири тисячі захворівших на коронавірус. Для того, аби дізнатися чи є у людини імунітет на COVID-19, треба здати ІФА-тест на антитіла до коронавірусу. Про це розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук, повідомляє УНН.

Цитата

“ІФА-тест на антитіла є тестом, по якому люди орієнтується мають вони імунітет до вірусу чи ні. Однак треба звертати увагу на титр антитіл. Якщо високий титр, тоді він дає чіткий результат. Якщо титр не високий, то антитіла можуть бути або не зафіксовані, або не досить чітко визначені... Дізнатися ж титр антитіл можна за допомогою ІФА-тесту на антитіла”, — розповів він.

Також лікар-інфекціоніст підкреслив, що за допомогою такого тесту можна дізнатися відповідь організму на вакцинацію від коронавірусу.

“Якщо організм відповів добрим синтезом антитіл, якщо вакцина була якісна, не протермінована, організм був у доброму стані фізичному, і печінка, і білок синтетична функція працювала добре, тоді буде адекватна відповідь ІФА-тесту на антитіла” — пояснив Ігор Гайдук.

Перевірити ж наявність імунітету до COVID-19 кожна людина може за допомогою ІФА-тесту на імуноглобуліни (IgG).

 

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