Врач-гинеколог развеяла миф о рисках поздней беременности

"Риски для женщины от беременности зависят от ее заболеваний, от состояния здоровья. Если у женщины все хорошо со здоровьем, нет сахарного диабета, тяжелой формы некомпенсированной, неважно, сколько ей лет. Если женщина заботилась о своем здоровье, все у нее со здоровьем хорошо, она и в 37 может родить, это не будет для нее опасно. Но мы должны понимать и тот факт, что фертильность (способность рожать - ред.) у женщины с возрастом, после 35 лет, будет снижаться", - отметила врач.

По ее словам, существует вероятность, что после 35 лет, если женщина не родила раньше, она сможет забеременеть с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

"Но это не значит, что она не сможет забеременеть и не сможет выносить ребенка", - подчеркнула Силина.

При этом медик добавила, что для женщины любого возраста обязательно регулярно посещать своего семейного врача, заботиться о своем здоровье, чтобы сохранить его до рождения ребенка.

Напомним, хронические болезни, накопленные женщинами в 30-40 лет, и вредные привычки могут негативно сказаться на ее способности выносить и родить здорового малыша, тогда как у молодых родителей рождаются более крепкие и выносливые дети.