Лікар-гінеколог розвіяла міф про ризики пізньої вагітності
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ризики для жінки від вагітності залежать від стану її здоров'я, а не від віку. Про це повідомила лікар-гінеколог Наталя Сіліна під час програми "Запитай у лікаря", передає УНН.
"Ризики для жінки від вагітності залежать від її захворювань, від її стану здоров'я. Якщо у жінки все добре зі здоров'ям, немає цукрового діабету, важкої форми некомпенсованої, неважливо, скільки їй років. Якщо жінка дбала про своє здоров'я, все у неї зі здоров'ям добре, вона і в 37 може народити, це не буде для неї небезпечно. Але ми маємо розуміти і той факт, що фертильність (здатність народжувати – ред.) у жінки із віком, після 35 років, буде знижуватись", - зазначила лікар.
За її словами, існує вірогідність, що після 35 років, якщо жінка не народила раніше, вона зможе завагітніти за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.
"Але це не означає, що вона не зможе завагітніти і не зможе виносити дитину", - наголосила Сіліна.
При цьому медик додала, що для жінки будь-якого віку обов’язково регулярно відвідувати свого сімейного лікаря, дбати про своє здоров'я, щоб зберегти його до народження дитини.
Нагадаємо, хронічні хвороби, накопичені жінками до 30-40 років, і шкідливі звички можуть негативно позначитися на її здатності виносити і народити здорового малюка, тоді як у молодих батьків народжуються більш міцні і витривалі діти.