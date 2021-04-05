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Лига чемпионов: Зидан назвал "Ливерпуль" идеальной командой

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан поделился ожиданиями от встречи с “Ливерпулем” в четвертьфинале Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Француз расхвалил будущего соперника и заявил, что на “Реал” ожидает важнейший матч сезона.

Цитата

“Ливерпуль” — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. “Ливерпуль” демонстрирует хороший командный футбол. У нас обоих есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры.

Это футбол на выбывание, финал, который пройдет 180 минут или более. Мы знаем, чего ожидать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на что другое. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая. О прошлом (финал 2018 — ред.) Мы не вспоминаем “, - отметил Зидан.

Стоит отметить, что разгромив “Арсенал” в Лондоне со счетом 3: 0 в крайней игре, “Ливерпуль” приблизился к топ-4 командам чемпионата Англии.

Дополнение

Матч “Реал” — “Ливерпуль” пройдет 6 апреля в Мадриде.

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