Ліга чемпіонів: Зідан назвав “Ліверпуль” ідеальною командою

Деталі

Француз розхвалив майбутнього суперника та заявив, що на “Реал” очікує найважливіший матч сезону.

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“Ліверпуль” — команда без вад. У нього дуже потужна атака, але і в цілому це міцний суперник. “Ліверпуль” демонструє хороший командний футбол. У нас обох є травмовані, але це відома для футболу історія. Сила черпається з командної гри.

Це футбол на вибування, фінал, який триватиме 180 хвилин або більше. Ми знаємо, чого чекати, але зосереджені тільки на завтрашньому матчі, ні на що інше. Це найважливіша гра сезону, просто тому що вона — наступна. Про минуле (фінал 2018 року — ред.) ми не згадуємо“, — наголосив Зідан.

Варто відзначити, що розгромивши “Арсенал” в Лондоні з рахунком 3:0 в крайній грі, “Ліверпуль” наблизився до топ-4 командам чемпіонату Англії.

Доповнення

Матч “Реал” — “Ліверпуль” пройде 6-го квітня в Мадриді.