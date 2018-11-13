Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко - опрос

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106770 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113605 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151184 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145486 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136940 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128444 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171892 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко - опрос

Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко - опрос

Киев  •  УНН

 • 7428 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с преимуществом почти два раза опережает своих ближайших конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного сразу тремя авторитетными компаниями - КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг", передает УНН.

В ходе исследования было опрошено 10000 респондентов, тогда как обычно выборка составляет всего 2000 опрошенных.

Согласно результатам, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% - шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко - их готовы поддержать по 10% украинский. Вплотную к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.

Социологи отмечают, что за последние полгода заметный рост рейтинга демонстрирует только Юлия Тимошенко.

При этом она в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса.

Моделирование второго тура выборов показывает, что Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур выборов.

Совместное опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг" проведено с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошено 10000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%.

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