Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с преимуществом почти два раза опережает своих ближайших конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного сразу тремя авторитетными компаниями - КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг", передает УНН.
В ходе исследования было опрошено 10000 респондентов, тогда как обычно выборка составляет всего 2000 опрошенных.
Согласно результатам, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% - шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко - их готовы поддержать по 10% украинский. Вплотную к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.
Социологи отмечают, что за последние полгода заметный рост рейтинга демонстрирует только Юлия Тимошенко.
При этом она в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса.
Моделирование второго тура выборов показывает, что Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур выборов.
Совместное опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг" проведено с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошено 10000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%.