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Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, яка з перевагою у майже два рази випереджає своїх найближчих конкурентів. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного відразу трьома найавторитетнішими компаніями — КМІС, Центром Разумкова та групою “Рейтинг”, передає УНН.

У ході дослідження було опитано 10 тисяч респондентів, тоді як зазвичай вибірка становить лише 2000 опитаних.

Відповідно до результатів, за Юлію Тимошенко готові віддати свої голоси 21% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. На другому місці із результатом в 11% — шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко ділить 3 і 4 місце з Анатолієм Гриценком — їх готові підтримати по 10% українців. Впритул до них ідуть Юрій Бойко і Олег Ляшко (9% і 8% відповідно). Співак Святослав Вакарчук набере 6%, якщо піде на вибори.

Соціологи відзначають, що за останні півроку помітне зростання рейтингу демонструє тільки Юлія Тимошенко.

При цьому вона в лідерах електоральних симпатій в усіх макрорегіонах країни, за винятком Донбасу.

Моделювання другого туру виборів демонструє, що Юлія Тимошенко перемагає в усіх можливих електоральних парах. Натомість Петро Порошенко програє усім можливим кандидатам на вихід у другий тур виборів.

Спільне опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" проведене з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Опитано 10 тисяч респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка становить не більше 1%.

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