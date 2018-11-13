Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко - опитування

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, яка з перевагою у майже два рази випереджає своїх найближчих конкурентів. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного відразу трьома найавторитетнішими компаніями — КМІС, Центром Разумкова та групою “Рейтинг”, передає УНН.