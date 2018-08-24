Лидеры европейских стран поздравили украинцев с Днем Независимости

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханниса пожелал украинцам мира и процветания, подтвердив постоянную поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Хочу еще раз выразить поддержку европейским амбициям Вашей страны и их реализации через демократические преобразования, которыми смогут равноправно пользоваться все граждане Украины, в том числе лица, принадлежащие к румынскому национальному меньшинству", - отмечается в поздравлении.



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Лидер Болгарии Румен Радев пожелал народу Украины мира и благополучия: "Болгария будет продолжать поддерживать европейский выбор украинского народа, а также помогать осуществлять реформы и утверждать принципы демократии и верховенства права в вашей стране".

В поздравлении Президента Венгрии Янош Адер говорится: "Мы последовательно поддерживаем граждан Украины во всех усилиях, которые они прилагают в интересах защиты территориального единства и суверенитета государства. Мы придаем большое значение тому, чтобы удалось как можно скорее достичь мирного урегулирования кризиса на Востоке Украины, и вся Ваша страна могла начать свое продвижение на пути беспрепятственного, мирного развития".



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По его словам, интересом Венгрии является то, чтобы соседом была сильная и демократическая Украина. Янош Адер пожелал украинцам мира и устойчивого процветания.

Президент Республики Хорватия Грабар-Китарович пожелала украинцам безопасности и стабильности и заметила, что Хорватия видит и ценит значительный прогресс Украины, несмотря на многочисленные вызовы, и готова поделиться опытом в осуществлении сложных реформ на европейском и евроатлантическом пути.

Президент Республики Кипр Анастасиадис передал пожелания успехов, процветания и мира. "Хочу еще раз подтвердить неизменную и принципиальную позицию моего правительства по территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также всестороннюю поддержку усилий Вашего правительства в осуществлении важных реформ, которые сделают вашу страну еще ближе к Вашим европейским стремлениям", - отмечается в поздравлении.



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Президент Финляндии Саули Ниинистьо пожелал украинцам мирного и процветающего будущего. "Финляндия продолжает осуждать нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Совместно с международным сообществом мы продолжаем политику непризнания незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС является твердой", - отмечается в поздравлении.