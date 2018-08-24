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Лідери європейських країн привітали українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери європейських країн надсилають на адресу Президента Петра Порошенка вітання з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

Лідери європейських країн привітали українців з Днем Незалежності

Президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс побажав українцям миру і процвітання, підтвердивши постійну підтримку Румунією суверенітету та територіальної цілісності України.

"Хочу ще раз висловити підтримку європейським амбіціям Вашої країни та їх реалізації через демократичні перетворення, якими зможуть рівноправно користуватись усі громадяни України, в тому числі особи, що належать до румунської національної меншини", - зазначається у вітанні.

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Лідер Болгарії Румен Радев побажав народу України миру та благополуччя: "Болгарія продовжуватиме підтримувати європейський вибір українського народу, а також допомагати здійснювати реформи та утверджувати принципи демократії та верховенства права у Вашій країні".

У вітанні Президента Угорщини Яноша Адера зазначається: "Ми послідовно підтримуємо громадян України у всіх зусиллях, які вони докладають в інтересах захисту територіальної єдності та суверенітету держави. Ми надаємо великого значення тому, щоб вдалося якомога скоріше досягти мирного врегулювання кризи на Сході України, і вся Ваша країна могла розпочати свій поступ на шляху безперешкодного, мирного розвитку".

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За його словами, інтересом Угорщини є те, щоб сусідом була сильна та демократична Україна. Янош Адер побажав українцям миру та сталого процвітання.

Президент Республіки Хорватія Колінда Грабар-Кітарович побажала українцям безпеки і стабільності та зауважила, що Хорватія бачить і цінує значний прогрес України, незважаючи на численні виклики, та готова поділитися досвідом у здійсненні складних реформ на європейському та євроатлантичному шляху.

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс передав побажання успіхів, процвітання та миру. "Хочу ще раз підтвердити незмінну та принципову позицію мого Уряду щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також всебічну підтримку зусиль Вашого Уряду в імплементації важливих реформ, які зроблять вашу країну ще ближчою до Ваших європейських прагнень", - зазначається у вітанні.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо побажав українцям мирного і процвітаючого майбутнього. "Фінляндія продовжує засуджувати порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Спільно з міжнародною спільнотою ми продовжуємо політику невизнання незаконної анексії Криму. Наша підтримка політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС є твердою", - зазначається у вітанні.

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