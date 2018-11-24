Лидеры Канады и Мексики намерены добиваться снятия американских пошлин на сталь и алюминий

“Лидеры обсудили следующие шаги относительно нового соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, — сказали в канцелярии. — Также они затронули тему (американских) пошлин на сталь и алюминий, введенных на экспорт из Канады и Мексики, и согласились продолжать настаивать на их снятии”. Кроме того, Трюдо и Пенья Ньето отметили “прогресс в укреплении отношений между Канадой и Мексикой”.

В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Канады, Мексики и Евросоюза — ближайших экономических партнеров США. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары. В октябре Трюдо заявил, что отмена этих тарифов является одним из приоритетов Канады.

Напоминаем, торговая сделка между США, Мексикой и Канадой включает пункт об ограничении бизнеса с КНР.