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Лідери Канади і Мексики мають намір домагатися зняття американських мит на сталь і алюміній

Київ • УНН

 • 5669 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто в ході телефонної розмови в п’ятницю домовилися продовжувати роботу зі зняття американських мит на сталь і алюміній. Про це повідомила прес-служба глави канадського уряду, передає УНН.

“Лідери обговорили наступні кроки щодо нової угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі, — сказали в канцелярії. — Також вони торкнулися теми (американських) мит на сталь і алюміній, введених на експорт з Канади і Мексики, і погодилися продовжувати наполягати на їх знятті”. Крім того, Трюдо і Пенья Ньєто відзначили “прогрес у зміцненні відносин між Канадою та Мексикою”.

У березні Сполучені Штати почали вводити мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), надавши ряду країн, в тому числі і Канаді, відстрочку. З 1 червня обмежувальні заходи вступили в дію і відносно Канади, Мексики і Євросоюзу — найближчих економічних партнерів США. У відповідь Оттава ввела додаткові мита на американські товари. У жовтні Трюдо заявив, що скасування цих тарифів є одним з пріоритетів Канади.

Нагадуємо, торгова угода між США, Мексикою та Канадою включає пункт про обмеження бізнесу з КНР.

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