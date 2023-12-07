Лидеры G7 согласовали ввести ограничения на импорт российских алмазов до конца года

Страны G7 согласовали вместе с украинским Президентом Владимиром Зеленским меры, которые должны ограничить импорт российских алмазов. Первые ограничения начнут действовать еще до Нового года 2024. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера, передает УНН.

Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в россии, до 1 января 2024 года. ... эффективность этих меры те члены G7, которые являются основными импортерами необработанных алмазов, введут надежный механизм проверки и сертификации на основе отслеживания для необработанных алмазов в G7 до 1 сентября 2024 года. ... Мы продолжим консультации между членами G7 и другими партнерами, включая страны-производители по комплексному контролю за алмазами, произведенными и обработанными в третьих странах, относительно мер по отслеживанию. - сказано в заявлении G7 по результатам встречи 6 декабря.

Детали

Президент США Джо Байден и лидеры страны Группы семи (G7) в среду, 6 декабря, виртуально встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В знак солидарности и поддержки Украины, они согласовали ввести новый запрет на бизнес рф. На этот раз ограничения коснутся российского алмазного бизнеса.

Согласно обнародованным заявлениям, страны группы семи запретят непромышленные алмазы из россии до января 2024 года. А ограничения на российские алмазы, которые сейчас продаваемые третьими странами, начнут действовать с марта.

Российская АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по производству алмазов, отказалась от комментариев.

ДополнительноНа этой встрече лидеры также планировали усилить контроль за использованием Россией международной финансовой системы и ввести больше санкций для установления ограничения цен на российскую нефть.

Члены G7, в состав которых входят Япония, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейский Союз, в мае обязались ограничить любой экспорт в Россию, который мог бы финансировать ее военные действия в Украине.

В заявлении, опубликованном в то время, говорилось, что ограничения будут касаться экспорта промышленного оборудования, инструментов и технологий, а также попытаются ограничить доходы России от торговли металлами и бриллиантами.Западные страны признали, что влияние ограничения цены на российскую нефть в 60 долларов уменьшилось за год, и страны искали пути усиления введенных ограничений.