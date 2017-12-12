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10 марта, 17:10 • 101945 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102301 просмотра

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Лидеры мужской сборной Украины пропустят третий этап КМ по биатлону

Лидеры мужской сборной Украины пропустят третий этап КМ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 12833 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мужская сборная Украины по биатлону выступит на третьем этапе Кубка мира во французском Анси не основным составом, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Лидеры мужской сборной — Дмитрий Подручный, Владимир Семаков, Дмитрий Подручный и Артем Прима, будут проводить тренировочный сбор в Обертиллахе.

Зато на этапе Кубка мира будут соревноваться — Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Александр Жирный, Андрей Доценко и Максим Ивко.

В составе женской сборной по сравнению с предыдущим этапом изменений не произошло: Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Добавим также, после окончания выступлений в Хохфильцене, сильнейшие биатлонисты планеты переедут во французский Анси, где с 14 по 17 декабря состоится третий этап Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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