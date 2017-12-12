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Лідери чоловічої збірної України пропустять третій етап КС з біатлону

Київ • УНН

 • 12834 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону виступить на третьому етапі Кубка світу у французькому Ансі не основним складом, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Лідери чоловічої збірної — Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Дмитро Підручний і Артем Прима, проводитимуть тренувальний збір в Обертіллахе.

Натомість на етапі Кубку світу змагатимуться — Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Олександр Жирний, Андрій Доценко і Максим Івко.

У складі жіночої збірної у порівнянні з попереднім етапом змін не відбулося: Віта і Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Додамо також, після закінчення виступів в Хохфільцені, найсильніші біатлоністи планети переїдуть у французький Ансі, де з 14 по 17 грудня відбудеться третій етап Кубка світу.

 

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