Лідери чоловічої збірної України пропустять третій етап КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону виступить на третьому етапі Кубка світу у французькому Ансі не основним складом, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Лідери чоловічої збірної — Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Дмитро Підручний і Артем Прима, проводитимуть тренувальний збір в Обертіллахе.
Натомість на етапі Кубку світу змагатимуться — Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Олександр Жирний, Андрій Доценко і Максим Івко.
У складі жіночої збірної у порівнянні з попереднім етапом змін не відбулося: Віта і Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Додамо також, після закінчення виступів в Хохфільцені, найсильніші біатлоністи планети переїдуть у французький Ансі, де з 14 по 17 грудня відбудеться третій етап Кубка світу.