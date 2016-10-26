Лидера "ПС" Закарпатье выпустили из столичного ИВС

"Сейчас опять 4 утра. И Александр Сачко свободный! Только что я его забрал из ИВС ... Утром мы у следователя, а в 14:00 суд относительно меры ", - говорится в заметке В. Добоша.

Напомним, 26 октября в 14:00 в Печерском районном суде города Киева продолжат рассмотрение дела об избрании Александру Сачко меры пресечения. В судебном заседании, которое началось вчера, 25 октября, прокурор попросил 24-часовой перерыв. А.Сачко является обвиняемым по уголовному делу о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 года.

Как сообщал УНН, активисты пришли на заседание столичного суда по делу лидера "ПС" на Закарпатье .