Лидера "ПС" Закарпатье выпустили из столичного ИВС
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня утром, 26 октября, бывшего лидера "Правого сектора" Закарпатья Александра Сачко выпустили из изолятора временного содержания в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Владислав Добош, передает УНН.
"Сейчас опять 4 утра. И Александр Сачко свободный! Только что я его забрал из ИВС ... Утром мы у следователя, а в 14:00 суд относительно меры ", - говорится в заметке В. Добоша.
Напомним, 26 октября в 14:00 в Печерском районном суде города Киева продолжат рассмотрение дела об избрании Александру Сачко меры пресечения. В судебном заседании, которое началось вчера, 25 октября, прокурор попросил 24-часовой перерыв. А.Сачко является обвиняемым по уголовному делу о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 года.
Как сообщал УНН, активисты пришли на заседание столичного суда по делу лидера "ПС" на Закарпатье .