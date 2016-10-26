Лідера “ПС” Закарпаття випустили зі столичного ІТТ - адвокат
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні зранку, 26 жовтня, колишнього лідера “Правого сектора” Закарпаття Олександра Сачка випустили з ізолятора тимчасового тримання у Києві. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив його адвокат Владислав Добош, передає УНН.
“Зараз знову 4 ранку. І Олександр Сачко вільний! Тільки що я його забрав з ІТТ... Зранку ми у слідчого, а о 14:00 суд щодо запобіжного”, - йдеться у дописі В.Добоша.
Нагадаємо, 26 жовтня о 14:00 у Печерському районному суді міста Києва продовжать розгляд справи щодо обрання Олександру Сачку запобіжного заходу. У судовому засіданні, що розпочалося учора, 25 жовтня, прокурор попросив 24-годинну перерву. О.Сачко є обвинуваченим у кримінальній справі щодо стрілянини у м.Мукачеве 11 липня 2015 року.
Як повідомляв УНН, активісти прийшли на засідання столичного суду у справі лідера "ПС" на Закарпатті.