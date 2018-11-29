Лидер сборной Украины продлил контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Футбольный клуб “Шахтер” продлил контракт с полузащитником национальной команды страны Марлосом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2021 года.
Марлос перешел в “Шахтер” в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 голов за клуб во всех турнирах. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 играх и забил 6 мячей.
Среди достижений стоит отметить два чемпионства Украины 2017, 2018, получении три Кубка Украины 2016, 2017, 2018, а также три Суперкубка Украины 2014 года, 2015 года, 2017 год.
Стоит отметить, что осенью 2017 года Марлос получил украинское гражданство и сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.