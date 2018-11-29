Лідер збірної України продовжив контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” продовжив контракт із півзахисником національної команди країни Марлосом, інформує УНН із посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
Нова угода між сторонами розрахована до кінця 2021 року.
Марлос перейшов в “Шахтар” у липні 2014 року. Всього на його рахунку 183 матчі і 52 голи за клуб у всіх турнірах. У поточному сезоні півзахисник взяв участь в 15 іграх і забив 6 м’ячів.
Серед досягнень варто відзначити два чемпіонства України 2017, 2018 років, здобутті три Кубки України 2016 2017, 2018 років, а також три Суперкубки України 2014 року, 2015-го, 2017 років.
Варто відзначити, що восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів вже 11 матчів за національну збірну країни.