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Лідер збірної України продовжив контракт із "Шахтарем"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” продовжив контракт із півзахисником національної команди країни Марлосом, інформує УНН із посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.

Нова угода між сторонами розрахована до кінця 2021 року.

Марлос перейшов в “Шахтар” у липні 2014 року. Всього на його рахунку 183 матчі і 52 голи за клуб у всіх турнірах. У поточному сезоні півзахисник взяв участь в 15 іграх і забив 6 м’ячів.

Серед досягнень варто відзначити два чемпіонства України 2017, 2018 років, здобутті три Кубки України 2016 2017, 2018 років, а також три Суперкубки України 2014 року, 2015-го, 2017 років.

Варто відзначити, що восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів вже 11 матчів за національну збірну країни.

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